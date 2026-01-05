Prime pagine: “Interona”, “Corsa a tre”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 5 gennaio 2026

Si chiude la 18ª giornata di Serie A, con la vittoria dell’Inter sul Bologna. La Gazzetta dello Sport titola “Interona”, concentrandosi poi sulla corsa a tre per lo Scudetto. Se il Milan è la big che è cresciuta di più rispetto allo scorso anno, dall’altra continua il rullo Napoli, che si impone 2-0 sulla Lazio all’Olimpico in un match segnato da ben tre espulsioni. In alto, la corsa per il quarto posto tra Juve e Roma, mentre sulla destra il tris del Torino a Verona nel segno del Cholito.

Il Corriere dello Sport, invece, titola proprio “Corsa a tre” riferendosi alla bagarre Scudetto. Sugli scudi di nuovo un sontuoso Lautaro Martinez, che prima fornisce l’assist a Zielinski, poi sigla la rete del 2-0. Intanto apprensione per Neres, uscito forzatamente dal match per un dolore alla caviglia.

Tuttosport, infine, chiude con un focus sulla vittoria del Torino che si impone 3-0 sul Verona. Dall’altra parte, poi, il focus sul calciomercato della Juve con la ricerca dell’attaccante viste le poche garanzie date da Openda-David e dall’infortunio di Vlahovic. In alto, ancora focus sull’Inter e sul Napoli, che volano in classifica.