Prime pagine: “Avanti Inter”; “Bonny & Chivu”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, giovedì 5 febbraio 2026
La Gazzetta dello Sport comincia con la vittoria dell’Inter contro il Torino, che vale l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. Spazio anche ad Atalanta-Juventus, secondo match dei quarti di finale in programma stasera, 5 febbraio.
Anche il Corriere dello Sport si concentra sulle due sfide di Coppa Italia: la vittoria dei nerazzurri contro il Torino e la gara della Juventus a Bergamo.
Infine Tuttosport parte dalle parole di Alessandro Del Piero, che ha sottolineato il momento positivo della Juventus sotto la guida di Luciano Spalletti.