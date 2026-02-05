Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Avanti Inter”; “Bonny & Chivu”

Redazione 5 Febbraio 2026

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, giovedì 5 febbraio 2026

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport comincia con la vittoria dell’Inter contro il Torino, che vale l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. Spazio anche ad Atalanta-Juventus, secondo match dei quarti di finale in programma stasera, 5 febbraio.

Corriere dello Sport

Anche il Corriere dello Sport si concentra sulle due sfide di Coppa Italia: la vittoria dei nerazzurri contro il Torino e la gara della Juventus a Bergamo.

Tuttosport

Infine Tuttosport parte dalle parole di Alessandro Del Piero, che ha sottolineato il momento positivo della Juventus sotto la guida di Luciano Spalletti.