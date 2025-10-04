Prime pagine: “Milan da Scudetto”; “Vlahovic, il diavolo in corpo”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, sabato 4 ottobre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista ad Alessandro Del Piero verso Juventus-Milan, il big match della sesta giornata di Serie A: “Agli attaccanti bianconeri serve più continuità, Allegri senza coppe farà bene“.

Anche il Corriere dello Sport si concentra su Juventus-Milan, gara da grandi ex per Massimiliano Allegri e Adrien Rabiot, che si sono ritrovati in rossonero dopo gli anni condivisi in bianconero. Spazio anche per il tema attaccanti in casa Roma, con il solo gol stagionale per Dovbyk e Ferguson.

Il protagonista scelto da Tuttosport alla vigilia di Juventus-Milan è Dusan Vlahovic. L’attaccante bianconero cerca il gol che gli manca in Serie A dalla seconda giornata, contro il Genoa. Nel mezzo la doppietta al Borussia Dortmund in Champions League.