Prime pagine: “Vlahovic vuole la Juve”; “EuroLucio”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, martedì 4 novembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la sfida di Champions League della Juventus contro lo Sporting Lisbona, dedicando la prima pagina a Dusan Vlahovic. Spazio poi a Inter e Milan nella lotta scudetto e alla gara del Napoli contro l’Eintracht.
Anche Tuttosport mette in prima pagina Dusan Vlahovic, riprendendo le parole dette in conferenza stampa da Luciano Spalletti sul suo attaccante. Si vedono poi le parole di Cairo, presidente del Torino, contro i rigori assegnati a sfavore del club. Ma anche della gara in Europa del Napoli di Conte.
Il Corriere dello Sport infine riprende le parole di Conte e Spalletti nelle conferenza stampa prima dei rispettivi impegni in Champions League. Si legge poi della vittoria della Lazio in campionato e della situazione delicata in casa viola.