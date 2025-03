Prime Pagine: “La Juve si tira su”, “Juve a reazione”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, martedì 4 marzo 2025

La Juventus continua a vincere in campionato e trova il quinto successo consecutivo, imponendosi per 2-0 sull’Hellas Verona grazie ai gol di Thuram e Koopmeiners.

Si conclude quindi la 27ª giornata di Serie A con i bianconeri guidati da Thiago Motta che approfittano dei pareggi in vetta per portarsi a -3 dall’Atalanta e a -6 dall’Inter capolista.

Una lotta Scudetto più incredibile di quanto ci potesse aspettare che, però, viene messa momentaneamente da parte: torna la Champions League. Quattro i match in programma oggi, con sicuramente il derby di Madrid come match di cartello.

Di seguito, vi riportiamo le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, martedì 4 marzo 2025.

“La Juve si tira su“: è questo il titolo di apertura scelto dalla Gazzetta dello Sport all’indomani della vittoria contro il Verona. Spazio dedicato a Thuram, autore di un altro gol dopo quello nella sconfitta in Coppa Italia, poi sulla destra prospetto con le partite di Champions e breve specchietto su Inter e Milan.

Il Corriere dello Sport apre invece con “Juve a reazione“. Spazio quindi ancora a Thuram, protagonista di questa partita e punto cardine della Juventus di Thiago Motta in questa partite e più in generale nelle ultime uscite. Più in basso, poi, spazio alla nuova rivoluzione all’orizzonte in casa Milan con i vari candidati per il ruolo di ds e di allenatore.

“Avanti con Thuram“, invece, è il titolo-monito di Tuttosport in questo martedì di inizio marzo. Dai fischi dopo la brutta figura in Coppa Italia e quella precedente in Champions, animi un po’ più distesi in casa Juventus. “Andiamo a prendere l’Atalanta“, ha dichiarato Andrea Cambiaso ai microfoni del post partita.