Prime pagine: “Juve, regali da signora”; “Il corto muro”

Redazione 4 Gennaio 2026

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 4 gennaio 2026

La Gazzetta dello Sport, domenica 4 gennaio
La Gazzetta dello Sport apre con l’1-1 della Juventus in casa contro il Lecce, con i bianconeri che sbagliano un rigore e perdono così due punti importanti in classifica. Spazio poi alla vittoria dell’Atalanta sulla Roma e a vari approfondimenti sulle squadre prime della classe in Serie A.

Corriere dello Sport, domenica 4 gennaio
Il Corriere dello Sport mette in prima pagina il pareggio della Juventus contro il Lecce esaltando anche la prestazione del portiere degli ospiti. Si legge poi della vittoria dell’Atalanta e della gara delle 12:30 tra Lazio e Napoli.

Tuttosport, domenica 4 gennaio
Infine, la copertina di Tuttosport è “dedicata” a Jonathan David, reo di aver sbagliato il rigore che avrebbe potuto portare la Juventus in vantaggio contro il Lecce. Ampio spazio poi dedicato alle trattative di calciomercato del Torino.