Prime pagine: “Juve, regali da signora”; “Il corto muro”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 4 gennaio 2026
La Gazzetta dello Sport apre con l’1-1 della Juventus in casa contro il Lecce, con i bianconeri che sbagliano un rigore e perdono così due punti importanti in classifica. Spazio poi alla vittoria dell’Atalanta sulla Roma e a vari approfondimenti sulle squadre prime della classe in Serie A.
Il Corriere dello Sport mette in prima pagina il pareggio della Juventus contro il Lecce esaltando anche la prestazione del portiere degli ospiti. Si legge poi della vittoria dell’Atalanta e della gara delle 12:30 tra Lazio e Napoli.
Infine, la copertina di Tuttosport è “dedicata” a Jonathan David, reo di aver sbagliato il rigore che avrebbe potuto portare la Juventus in vantaggio contro il Lecce. Ampio spazio poi dedicato alle trattative di calciomercato del Torino.