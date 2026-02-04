Prime Pagine: “Milan, ma che diavolo!”; “Yildiz 2030. Juve, è l’ora”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, 4 febbraio 2026

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria del Milan in casa del Bologna per 0-3. In prima pagina anche le scelte di Chivu e Spalletti per le sfide di Coppa Italia.

Il Corriere dello Sport incentra la prima pagina sul successo rossonero contro il Bologna. In prima pagina anche l’inchiesta sui bilanci e sul mercato di gennaio.

Tuttosport dedica la prima pagina al rinnovo di Kenan Yildiz. Spazio anche alla sfida tra il Torino e l’Inter e all’arresto dell’ultrà che ha lanciato un petardo contro Audero nella scorsa giornata di Serie A.