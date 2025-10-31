Prime pagine: “Spalletti libera Yildiz”; “La ripartenza”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, venerdì 31 ottobre 2025
La Gazzetta dello Sport apre soffermandosi sull’ufficialità di Spalletti alla Juve, ipotizzando le soluzioni tattiche dei bianconeri per le prossime partite.
Discorso simile per il Corriere dello Sport, che nella parte inferiore della prima pagina si sofferma anche su Napoli e Roma.
Per concludere, Tuttosport riprende le prime battute tra Spalletti e Perin. A sinistra, invece, le interviste di Andreazzoli, Zebina e Audero.