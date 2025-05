Prime pagine: “Tutti per una”; “Stasera sì”

La gallery con le prima pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, sabato 31 maggio 2025

La Gazzetta dello Sport non può che aprire con la finale di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. I parigini per alzare la loro prima coppa dalle grandi orecchie della loro storia e completare il triplete, l’Inter per aggiungere in bacheca la quarta.

Il Corriere dello Sport focalizza l’attenzione sull’Inter, che deve vendicare la finale di UEFA Champions League persa nel 2023.

Tuttosport si concentra sul futuro della Juventus, che potrebbe prendere in considerazione l’opzione di tenere Igor Tudor in panchina.