Prime Pagine: “Sì è Mateta”; “Mateta all in Milan”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, sabato 31 gennaio 2026
La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio in prima pagina alla trattativa tra Milan e Crystal Palace per Mateta. Focus anche sulle trattative dell’Inter per Curtis Jones e del Napoli per Alisson Santos, oltre ai sorteggi di Champions ed Europa League e all’anticipo di campionato tra Lazio e Genoa.
Anche il Corriere dello Sport apre con Mateta in prima pagina, legando il tema a un punto su Nkunku e sul rinnovo di Maignan. Per quanto riguarda il mercato occhi anche su Frattesi, Curtis Jones e Lookman. Poi i sorteggi, con Spalletti che ritroverà Osimhen da avversario dopo la vittoria dello Scudetto a Napoli.
Tuttosport si concentra sull’obiettivo per l’attacco della Juve, che resta sempre Kolo Muani. Poi il mercato di Torino e Milan, i sorteggi europei e anche il tennis, con la vittoria di Novak Djokovic su Jannik Sinner.