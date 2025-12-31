Prime pagine: “L’Inter riapre il Cancelo”; “Juve salva Frattesi”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 31 dicembre 2025.

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio in prima pagina a Joao Cancelo, pronto a salutare l’Al-Hilal e che sarebbe un obiettivo dell’Inter per gennaio. Spazio anche alla Juventus, che preparerebbe un rinnovo fino al 2028 per Spalletti, al Napoli, che rischia di perdere Lukaku per altre tre settimane, e al Milan, con un focus sul momento di Nkunku tra mercato e campo.

Tuttosport apre con un’intervista esclusiva all’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, che si sofferma anche su Frattesi e sul suo futuro. Spazio anche alla questione stadio del Torino, per cui bisognerà trovare l’accordo col Comun entro giugno.

Il Corriere dello Sport apre con un’intervista esclusiva al d.s. del Napoli Giovanni Manna. Si parla anche di arbitri e delle parole del designatore Gianluca Rocchi dopo l’ultima giornata. Spazio anche al mercato di Lazio, Milan e Roma.