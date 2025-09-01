Prime pagine: “Milan, regalo a Max”; “Juve gran riserva”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, lunedì 1 settembre 2025.
La Gazzetta dello Sport apre con l’operazione Rabiot, chiusa dal Milan nella serata di domenica 31 agosto: il centrocampista sarà un nuovo giocatore rossonero. Spazio anche a Dusan Vlahovic, autore del gol decisivo che ha permesso alla Juventus di vincere contro il Genoa.
Tuttosport parte proprio dalla rete dell’attaccante bianconero, per poi spostarsi sull’arrivo di Edon Zhegrova a Torino, previsto nella mattinata di oggi.
Anche il Corriere dello Sport si concentra sulle situazioni di Vlahovic e Zhegrova, ma non solo: in apertura anche l’operazione Rabiot-Milan e la Roma che si avvicina a Tyrique George del Chelsea.