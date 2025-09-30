Prime Pagine: “Juve sarò diavolo”; “Ora Toro”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, martedì 30 settembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con il big match in programma tra Juventus e Milan, con l’ex bianconero Rabiot che tornerà da avversario a Torino. Spazio anche alla seconda giornata di Champions League, con l’Inter che affronta lo Slavia Praga e l’Atalanta contro il Bruges.
Il Corriere dello Sport parte proprio dal match dell’Inter, oltre alla vigilia della gara della Juventus contro il Villarreal. Anche Mourinho si prepara alla partita tra il suo Benfica e il Chelsea, la prima in Europa dal suo ritorno in Portogallo.
Infine Tuttosport apre con un’intervista all’ex amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene, oltre alla sconfitta del Torino contro il Parma.