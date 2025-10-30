Prime pagine: “Inter, bella risposta”, “Ci riprova Lucio”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, giovedì 30 ottobre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina per 3-0 grazie alla doppietta di Calhanoglu e al gol di Sucic. Si legge poi dei successi di Juventus e Roma ma anche dell’attaccante di Gimenez del Milan, che “rischierebbe l’addio”.
Il Corrriere dello Sport mette in prima pagina invece la Juventus, che ha battuto per 3-1 l’Udinese tornando alla vittoria dopo 46 giorni dall’ultima volta. Spazio per Roma e Inter, anche loro vincitrici in campionato.
Tuttosport, infine, augura “buon lavoro” a Luciano Spalletti, che nella giornata di oggi firmerà per iniziare la sua nuova avventura in bianconero. Spazio poi per il pareggio conquistato dal Torino a Bologna per 0-0, che conferma il buon periodo di forma dei granata.