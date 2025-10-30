Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Inter, bella risposta”, “Ci riprova Lucio”

Redazione 30 Ottobre 2025

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, giovedì 30 ottobre 2025 

La Gazzetta dello Sport, 30 ottobre
La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina per 3-0 grazie alla doppietta di Calhanoglu e al gol di Sucic. Si legge poi dei successi di Juventus e Roma ma anche dell’attaccante di Gimenez del Milan, che “rischierebbe l’addio”.

Corriere dello Sport, 30 ottobre
Il Corrriere dello Sport mette in prima pagina invece la Juventus, che ha battuto per 3-1 l’Udinese tornando alla vittoria dopo 46 giorni dall’ultima volta. Spazio per Roma e Inter, anche loro  vincitrici in campionato.

Tuttosport, 30 ottobre
Tuttosport, infine, augura “buon lavoro” a Luciano Spalletti, che nella giornata di oggi firmerà per iniziare la sua nuova avventura in bianconero. Spazio poi per il pareggio conquistato dal Torino a Bologna per 0-0, che conferma il buon periodo di forma dei granata.