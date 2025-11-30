News Calcio Prime pagine: “Cima Milan”; “L’ha vinta Yildiz” Redazione 30 Novembre 2025 La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, domenica 30 novembre 2025 La Gazzetta dello Sport si concentra sulla vittoria del Milan che torna in cima alla classifica grazie al gol di Leao. Spazio anche alla Juventus che porta a casa i tre punti grazie a Kenan Yildiz. Spazio anche alle partite di oggi, domenica 30 novembre Il Corriere dello Sport apre con la vittoria della Juventus grazie alla doppietta di Kenan Yildiz. Spazio anche all’espulsione di Massimiliano Allegri durante la sfida contro la Lazio Tuttosport si concentra sui gol di Yildiz che decidono il match contro il Cagliari. Spazio anche alla vittoria del Milan che momentaneamente diventa capolista della Serie A Continua a leggere Precedente Libertadores, festa Flamengo: la squadra di Filipe Luis è campione del Sudamerica. Decide Danilo