Prime pagine: “Inter, ora Leoni”, “Fulmini sull’Inter”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, lunedì 30 giugno 2025

Continua il calciomercato e il Mondiale per Club americano. Dopo aver chiuso il colpo Bonny, l’Inter prosegue e vuole pescare di nuovo dal Parma con Giovanni Leoni.

Il tutto in vista della sfida valida per gli ottavi di finale proprio del Mondiale per Club contro il Fluminense. Già avanzati al turno successivo della competizione Bayern Monaco, PSG, Chelsea e Palmeiras.

La Juventus, invece, si prepara alla sfida contro il Real Madrid, big match di questi ottavi di finale e secondo avversario di spessore dopo il Manchester City. Le due squadre si affronteranno alle 21:00 di martedì 1 luglio.

Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, lunedì 30 giugno 2025.

La Gazzetta dello Sport si concentra sull’interesse dell’Inter per Leoni. Spazio poi anche all’avvicinamento di Juve-Real, alla trattativa Ricci-Milan, a quella Lucca-Napoli e a Jannik Sinner, che si prepara per Wimbledon con mental coach e fisioterapista nuovi.

“Fulmini sull’Inter”, invece, è il titolo scelto dal Corriere dello Sport. Nel mirino l’allerta meteo continua che persiste sugli USA e, dopo aver fatto durare Chelsea-Benfica quasi 5 ore, sembra poter mettere a rischio anche la sfida dei nerazzurri con il Fluminense. Poi spazio al mercato del Napoli tra Nunez e Lucca e il bronzo guadagnato dalla Nazionale femminile di basket agli Europei.

Infine, “Yildiz esame Real” è il titolo scelto da Tuttosport. Il baby talento turco deve riscattare la prestazione deludente contro il Manchester City (5-2) e provare a compiere l’impresa contro gli amici Guler e Hujsem, oggi nei blancos. Spazio poi a Toro-Coco e nuovamente all’Italbasket.