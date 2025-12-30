Prime Pagine: “Dottor Cristian e mister Chivu”; “L’anticristian”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 30 dicembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con Christopher Nkunku e le possibili opzioni per il suo futuro. Spazio anche al lavoro di Chivu all’Inter, con i nerazzurri che sono tornati in vetta dopo il successo a Bergamo.

Il Corriere dello Sport parte con la lotta tra Inter e Napoli e le parole di Antonio Conte, che ha parlato dei nerazzurri insieme a Milan e Juventus come squadre con una struttura migliore. Spazio anche al club bianconero e alla trattativa per il rinnovo di Kenan Yildiz.

Infine Tuttosport apre con un’intervista a Miralem Pjanic, che ha parlato della Juventus e del tentativo per Tonali, per poi concentrarsi sull’uscita di Aboukhlal.