Prime pagine: “Baby Modric”; “Paura eh?”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, venerdì 3 ottobre 2025.
La Gazzetta dello Sport apre con l’avvicinamento a Juventus-Milan di domenica sera. Focus in particolare su Modric, reduce da prestazioni da vero fuoriclasse a 40 anni. A margine, spazio al risultato di Roma, Bologna e Fiorentina in Europa, a Bonny in ottica Inter-Cremonese e a Hojlund. Infine, Sinner si appresta al debutto a Shanghai dopo aver vinto a Pechino: “Cambio per migliorare“.
Anche il Corriere dello Sport apre già pensando a, big match indiscusso della 6ª giornata di Serie A. Max Allegri tornerà allo Stadium da avversario dopo aver scritto pagine di storia bianconera. A margine, spazio a Kevin De Bruyne che si prende il Napoli, alla visita di Paola Egonu alla Pinetina e al risultato della Roma in Europa League con l’episodio dei tre rigori sbagliati.
Tuttosport, infine, apre su Rabiot, che a sua volta torna a giocare contro la Juventus dopo l’addio nell’estate 2024. Focus anche su Baroni-Torino, poi Roma, Sinner, ItalVolley e infine la mancata sospensione della FIFA per Israele e Cannavaro, che allenerà l’Uzbekistan ai Mondiali 2026, 20 anni dopo aver alzato il trofeo da capitano della Nazionale a Berlino.