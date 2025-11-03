Prime Pagine: “StraMilan”, “Addosso a Conte”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, lunedì 3 novembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria del Milan sulla Roma per 1-0, che la porta a un punto di distanza dalla vetta alla classifica della Serie A. Spazio poi alla vittoria all’ultimo minuto dell’Inter a Verona ma anche a Sinner, di nuovo numero uno al mondo.

Sul Corriere dello Sport si legge ancora della vittoria del Milan e di quella dell’Inter, che trascina le due formazioni a un solo punto di distanza dal Napoli capolista. Oltre di nuovo a Sinner ma anche della scomparsa di Giovanni Galeone.

Infine, Tuttosport dedica ampio spazio a Juventus e Torino che hanno rispettivamente vinto e pareggiato in campionato. E di nuovo, il protagonista della pagina è Jannik Sinner, che vince a Parigi e scavalca Alcaraz nella classifica mondiale.