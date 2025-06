Prime pagine: “Sogno Milan Modric al Max”; “Kolo, DS, Tudor. Comolli subito 3 mosse”

La gallery con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, martedì 3 giugno 2025

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con Luka Modric, sogno di calciomercato per il Milan. In alto si parla di Simone Inzaghi come “sempre più tentato dall’Arabia”. Mentre a destra “Juve tornerei” è l’anteprima di un’intervista a Federico Chiesa.

Tuttosport (screen)

Tuttosport concentra il centro della prima pagina sulle prime tre mosse di Damien Comolli da nuovo direttore generale della Juventus. In alto il pressing dell’Al Hilal su Simone Inzaghi e il contatto tra l’Inter e Cesc Fabregas. A destra, Marco Baroni in pole per la panchina del Torino dopo la separazione dalla Lazio e Stefano Pioli candidato per quella della Fiorentina.

Il Corriere dello Sport (screen)

Il Corriere dello Sport titola “L’ombra di Fabregas” in riferimento al dentro o fuori di Inzaghi con l’Inter. In basso si parla del cambio in panchina alla Lazio: “riapre Sarriland”. A destra le altre notizie di calciomercato.