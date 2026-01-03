Prime pagine: “Sfreccia il Milan”, “Napoli, c’è Dovbyk”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 3 gennaio 2026
La Gazzetta dello Sport, sabato 3 gennaioLa Gazzetta dello Sport apre con la vittoria del Milan sul Cagliari nel segno di Rafael Leao, che porta la squadra di Allegri al momentaneo primo posto in classifica. Spazio poi al mercato con la trattativa Cancelo-Inter e il punto sulla Juventus.
Il Corriere dello Sport mette in prima pagina il nome di Dovbyk accostato al Napoli e quello di Raspadori alla Roma. Spazio poi per le trattative dei bianconeri e dell’Inter, oltre alla vittoria dei rossoneri in campionato.
Infine, su Tuttosport si legge un resoconto sulle parole di Luciano Spalletti dette in conferenza stampa sul momento della Juventus e sulla finestra di calciomercato. Spazio poi sulla situazione soprattutto in difesa del Torino.