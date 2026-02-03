Prime pagine: “Audero, la mia paura”; “Milan a vuoto”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, martedì 3 febbraio 2026
La Gazzetta dello Sport apre con l’intervista ad Audero, portiere della Cremonese, dopo quanto accaduto nella gara contro l’Inter. Approfondimento poi sulle Olimpiadi invernali e non solo.
Il Corriere dello Sport mette in prima pagina il mancato arrivo di Mateta al Milan e gli ultimi infortuni proprio nel reparto offensivo per la squadra di Allegri. Si leggono poi le ultime trattative di mercato e la sconfitta della Roma contro l’Udinese.
Infine, Tuttosport dedica ampio spazio sempre al mercato, ma a quello della Juventus che non è riuscita a dare a Spalletti un’altra punta centrale. Si legge poi del Torino ma anche di tutte le ultime notizie di giornata.