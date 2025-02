Prime pagine: “All’ultimo respiro”; “Inzaghi ha un Angeliño”

Dalla Serie A al mercato: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 3 febbraio

È il giorno dopo il derby di Milano e del derby del Sud. Ma non solo, è anche l’ultimo giorno di questa sessione invernale di calciomercato.

Il Milan si fa rimontare al 93′ da De Vrij dopo un secondo tempo di contenimento. Il Napoli si fa beffare da un gran tiro all’angolino di Angeliño sempre nei minuti di recupero.

La distanza tra Napoli, Inter e Atalanta, quindi, rimane indifferente alla luce dei risultati di questa giornata di Serie A.

Di seguito riportiamo le prime pagine dei principali quotidiani di informazione sportiva italiani di oggi, lunedì 3 febbraio 2025.

La Gazzetta dello Sport apre con un focus sul risultato del derby della Madonnina. “Scudetto thriller” recita la prima pagina. A lato, spazio anche alla Juventus che si è imposta per 4-1 in rimonta contro l’Empoli: doppietta e MVP per Kolo Muani, segna anche Vlahovic da subentrante.

Il Corriere dello Sport, invece, si concentra più sul risultato del big match delle 20.45, terminato 1-1: a Spinazzola risponde Angeliño nei minuti di recupero con un destro al volo che non lascia scampo agli azzurri. In basso, spazio al risultato della Juventus, nel giorno dell’arrivo di Kelly.

Prima pagina di Tuttosport, invece, dedicata in maggior parte alla Juventus. “Vi vogliamo così” recita il quotidiano torinese. In alto spazio al risultato di Milan-Inter: “Sogno Inter-rotto”