Prime pagine: “Juve al bacio”, “La Juve Loca”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, mercoledì 3 dicembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria della Juventus in Coppa Italia contro l’Udinese per 2-0. Si legge poi delle probabili formazioni di Inter e Milan per gli ottavi della competizione ma anche un approfondimento sulla difesa di Roma e Como grazie a Gasperini e Fabregas.

Il Corriere dello Sport mette in prima pagina Locatelli, autore del gol del 2-0 dei bianconeri negli ottavi di finale di Coppa Italia. C’è poi un’intervista esclusiva a Gravina, Presidente del calcio italiano, oltre alle probabili formazioni di Napoli, Inter e Milan per la Coppa.

Infine, anche Tuttosport riporta il convincente successo della Juventus, che è la prima squadra ad accedere ai quarti di finale. Si legge poi un’intervista a Shevchenko sull’Ucraina e la potenza del calcio “anti-guerra”, oltre al mercato del Torino.