Prime Pagine: “Derby infinito”; “Anche l’IA manda la Juve in Champions”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola nella mattinata di oggi, 3 aprile 2025

Il pareggio tra Milan e Inter (1-1) ha chiuso le gare d’andate delle semifinali di Coppa Italia.

Archiviato il primo atto è tempo di ripensare alla Serie A.

Dalla corsa Champions alla situazione della Roma: sono diversi i temi toccati.

Di seguito, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, 3 aprile.

La Gazzetta dello Sport apre con la sfida di San Siro tra Milan e Inter terminata 1-1: i rossoneri passano in vantaggio Abraham, poi la squadra di Inzaghi risponde con Calhanoglu. Tutto verrà deciso al ritorno, il prossimo 23 aprile.

Non solo derby di Coppa. Tuttosport si concentra anche sulla situazione in casa Juventus; dopo la vittoria casalinga contro il Genoa, ora il rush finale che vale un posto in Champions League (attualmente a -1).

Anche il Corriere dello Sport apre con il derby di San Siro terminato 1-1 dopo i primi 90′. Spazio anche a Juventus e Roma: sul club giallorosso si parla di un possibile ritorno di Dybala già per l’inizio del ritiro della prossima stagione.