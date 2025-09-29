Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Milan da leoni”; “L’hanno rifatto!”

Redazione 29 Settembre 2025

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, lunedì 29 settembre 2025

gazzetta-dello-sport-prima-pagina-gpo-interna (3)
Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria del Milan a San Siro contro il Napoli per 2-1. Spazio anche alla nazionale maschile di pallavolo vincitrice della Coppa del Mondo per la quinta volta nella storia.

tuttosport-prima-pagina-gpo-interna (2)
Tuttosport

Tuttosport dedica la prima pagina al trionfo mondiale dell’Italvolley: a Manila gli Azzurri sono Campioni del Mondo per la quinta volta nella loro storia.

corriere-dello-sport-prima-pagina-gpo-interna (2)
Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport dedica spazio a Milan e Roma, protagoniste di questo inizio di campionato e attualmente prime in classifica insieme al Napoli.