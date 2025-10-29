Prime Pagine: “Spalletti sì”, “Conte insiste”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, mercoledì 29 ottobre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con Luciano Spalletti ormai prossimo a firmare come nuovo allenatore della Juventus. Spazio poi ai risultati di Napoli, Milan e Atalanta negli anticipi di Serie A.
Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla vittora del Napoli sul Lecce, che riporta la squadra di Conte al primo posto con tre lunghezze di vantaggio sulla Roma (che deve ancora giocare). Si legge poi di Spalletti e dell’incidente accaduto al portiere dell’Inter Martinez.
Infine Tuttosport titola con “Juve, Spalletti ci crede”, riferendosi alla scelta della società bianconera di affidare la propria panchina all’ex ct dell’Italia. Si legge poi della vicenda che ha coinvolto Martinez dell’Inter ma anche della conferenza pre partita tenuta dall’allenatore del Torino Marco Baroni.