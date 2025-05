Prime pagine: “Milan è Allegri”; “Comolli alla Marotta”

La gallery con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, giovedì 29 maggio 2025

La Gazzetta dello Sport titola in apertura “Max è Allegri” trattando il tema del giro di panchine in Serie A. Possibile rinnovo di Italiano al Bologna, le dimissioni di Palladino dalla Fiorentina e l’orizzonte Roma per Gasperini le altre notizie in copertina. A destra un’intervista a Ronaldo il Fenomeno in vista della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter.

“Comolli alla Marotta” il titolo centrale di Tuttosport che si occupa del possibile arrivo di una nuova figura dirigenziale alla Juventus e ricorda i 40 anni dalla strage dell’Heysel.

“Conte blocca tutti”, invece, l’apertura de Il Corriere dello Sport in riferimento al giro di panchine. In alto, l’anteprima di un’intervista a Cristian Chivu, allenatore del Parma.