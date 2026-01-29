Prime Pagine: “Coppa amara”, “Triplayoff”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, giovedì 29 gennaio 2026
La Gazzetta dello Sport apre con un bilancio sulla serata di Champions League, amara per le italiane: solo playoff per Inter, Juventus e Atalanta, mentre il Napoli è eliminato.
Anche il Corriere dello Sport si sofferma su quelli che sono i risultati della notte europea: Inter, Juventus e Atalanta dovranno passare dagli spareggi.
Infine, Tuttosport dedica ampio spazio alla Juventus che, finendo al 13° posto in classifica, ai playoff potrà incontrare una tra Club Brugge e Galatasaray: rischio Osimhen per Spalletti.