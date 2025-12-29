Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Inter col botto”; “Yildiz 2031”

Redazione 29 Dicembre 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 29 dicembre 2025

La Gazzetta dello Sport, 29 dicembre 2025

La Gazzetta dello Sport celebra la vittoria dell’Inter a Bergamo contro l’Atalanta: decide Lautaro Martinez. Spazio anche alle doppiette di Nkunku e Hojlund, che lanciano Milan e Napoli.

Corriere dello Sport, 29 dicembre 2025

Anche il Corriere dello Sport dedica la prima pagina al successo esterno dell’Inter contro l’Atalanta. Continua il testa a testa in vetta, con Milan e Napoli che vincono rispettivamente contro Verona e Cremonese.

Tuttosport, 29 dicembre 2025

Tuttosport dedica la prima pagina alla situazione del rinnovo di Yildiz e la crescente sintonia tra il turco e Luciano Spalletti. Spazio anche al calciomercato bianconero, con un possibile investimento a centrocampo.