Prime pagine: “Inter col botto”; “Yildiz 2031”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 29 dicembre 2025
La Gazzetta dello Sport celebra la vittoria dell’Inter a Bergamo contro l’Atalanta: decide Lautaro Martinez. Spazio anche alle doppiette di Nkunku e Hojlund, che lanciano Milan e Napoli.
Anche il Corriere dello Sport dedica la prima pagina al successo esterno dell’Inter contro l’Atalanta. Continua il testa a testa in vetta, con Milan e Napoli che vincono rispettivamente contro Verona e Cremonese.
Tuttosport dedica la prima pagina alla situazione del rinnovo di Yildiz e la crescente sintonia tra il turco e Luciano Spalletti. Spazio anche al calciomercato bianconero, con un possibile investimento a centrocampo.