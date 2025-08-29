Prime pagine: “Champions, Crediamoci”, “The Scempions”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, venerdì 29 agosto 2025

La Gazzetta dello Sport apre con l’arrivo di Nkunku al Milan, pronto a diventare un nuovo rinforzo a disposizione di Massimiliano Allegri. Ampio spazio dedicato poi ai sorteggi di Champions League, con Inter, Juventus, Napoli e Atalanta che hannno conosciuto le proprie avversarie. Infine, si legge un approfondimento su Vardy alla Cremonese.

Tuttosport ha in prima pagina le parole di Comolli su Vlahovic, Kolo Muani e il mercato della Juventus. Spazio poi ai sorteggi di Champions, con i bianconeri che affronteranno Paul Pogba e il suo Monaco. Poi, si legge del mercato del Torino, del Milan e della Conference League, con la Fiorentina che ha superato il proprio turno di qualificazione.

Infine, il Corriere dello Sport dedica spazio a tutti i ritorni dei giocatori delle squadre italiane in alcune delle loro ex “piazze” in giro per l’Europa con la Champions League. Tanto mercato poi, con la trattativa Hojlund-Napoli e le dichiarazioni su Vlahovic di Comolli. In conclusione, si notano focus sul Milan, sulla Roma e sulla Fiorentina.