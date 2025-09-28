Prime pagine: “L’Inter decolla”; “X Tudor”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, domenica 28 settembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell’Inter di sabato sera in casa del Cagliari per 2-0 grazie al gol di Lautaro Martinez e al primo in Serie A di Francesco Pio Esposito.
Tuttosport apre con il pareggio tra Juventus e Atalanta che causa un ulteriore rallentamento nel campionato della Juventus, dopo il mezzo passo falso di Verona.
Il Corriere dello Sport apre con il pareggio della Juventus contro l’Atalanta, che diventa il terzo consecutivo dopo quelli con Verona e BVB in Champions League.