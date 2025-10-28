Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Avanti Spalletti”; “La Juve a Lucio”

Redazione 28 Ottobre 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, martedì 28 ottobre 2025

Gazzetta dello Sport 28 ottobre 2025
Gazzetta dello Sport 28 ottobre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con la trattativa tra Luciano Spalletti e la Juventus: l’ex allenatore di Napoli e Inter può sostituire Igor Tudor sulla panchina bianconera, dopo l’esonero nella giornata di ieri. Spazio anche al faccia a faccia tra Lookman e Leao, nella sfida tra Atalanta e Milan.

Corriere dello Sport, 28 ottobre 2025
Corriere dello Sport, 28 ottobre 2025

Anche il Corriere dello Sport apre con Luciano Spalletti come possibile sostituito di Tudor sulla panchina della Juve. Buffon ha commentato la trattativa: “Soluzione ideale“. Spazio anche alle parole di Allegri verso Atalanta-Milan: “Leao vale 25 gol“.

Tuttosport, 28 ottobre 2025
Tuttosport, 28 ottobre 2025

Tuttosport dedica la prima pagina alla trattativa tra la Juventus e Luciano Spalletti: oggi potrebbe esserci l’incontro decisivo con l’ex CT. Spazio anche alla situazione del Torino, con la possibile svolta dopo la vittoria in rimonta contro il Genoa.

 