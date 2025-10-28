Prime pagine: “Avanti Spalletti”; “La Juve a Lucio”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, martedì 28 ottobre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con la trattativa tra Luciano Spalletti e la Juventus: l’ex allenatore di Napoli e Inter può sostituire Igor Tudor sulla panchina bianconera, dopo l’esonero nella giornata di ieri. Spazio anche al faccia a faccia tra Lookman e Leao, nella sfida tra Atalanta e Milan.

Anche il Corriere dello Sport apre con Luciano Spalletti come possibile sostituito di Tudor sulla panchina della Juve. Buffon ha commentato la trattativa: “Soluzione ideale“. Spazio anche alle parole di Allegri verso Atalanta-Milan: “Leao vale 25 gol“.

Tuttosport dedica la prima pagina alla trattativa tra la Juventus e Luciano Spalletti: oggi potrebbe esserci l’incontro decisivo con l’ex CT. Spazio anche alla situazione del Torino, con la possibile svolta dopo la vittoria in rimonta contro il Genoa.