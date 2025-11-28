Prima pagine: “Capitano mio capitano”; “Gasp el top”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, venerdì 28 novembre 2025
La Gazzetta dello Sport parla dell’Inter e di Lautaro Martinez, mentre in alto trova spazio l’Europa League con le vittorie di Bologna e Roma.
Il Corriere dello Sport parla delle avventure europee di Roma, Bologna e Fiorentina. In alto trova spazio l’Inter.
Tuttosport parla della visita dei campioni della Coppa Intercontinentale 1985 alla Juventus, mentre in basso spazio a Inter e Torino.