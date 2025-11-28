Questo sito contribuisce all'audience di

Prima pagine: “Capitano mio capitano”; “Gasp el top”

Redazione 28 Novembre 2025

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, venerdì 28 novembre 2025

La Gazzetta dello Sport parla dell’Inter e di Lautaro Martinez, mentre in alto trova spazio l’Europa League con le vittorie di Bologna e Roma.

Il Corriere dello Sport parla delle avventure europee di Roma, Bologna Fiorentina. In alto trova spazio l’Inter.

Tuttosport parla della visita dei campioni della Coppa Intercontinentale 1985 alla Juventus, mentre in basso spazio a Inter e Torino.