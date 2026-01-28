Prime pagine: “Tutto in una coppa”; “Champions, tutto in gioco”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, mercoledì 28 gennaio 2026
La Gazzetta dello Sport apre puntando sulla serata di Champions League, che vedrà tutte le squadre impegnate in contemporanea.
Stesso discorso per il Corriere dello Sport, che in basso dà invece risalto a delle notizie di mercato: spicca la trattativa tra Bologna e Fiorentina per Jacopo Fazzini.
Tuttosport si sofferma invece sul mercato della Juventus, e nello specifico sull’operazione Kolo Muani con una novità: l’ok del Tottenham per risolvere in anticipo il prestito.