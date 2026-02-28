Questo sito contribuisce all'audience di

Prime Pagine: “Scudetto a ogni costo”; “Nuova Juve per Spalletti”

Redazione 28 Febbraio 2026

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 28 febbraio 2026

La Gazzetta dello Sport apre soffermandosi sull’Inter che, ora che è fuori dalla Champions League, si concentrerà sul campionato. In alto un rimando ai sorteggi di Champions.

Il Corriere dello Sport, invece, apre con un’intervista a Boniek, grande doppio ex di Roma-Juventus. In basso si parla di Napoli e Inter, in campo oggi per la 27ª giornata di Serie A.

Tuttosport punta sulla Juventus, e nello specifico sul rinnovo ormai imminente di Spalletti. Sulla destra un’intervista ad Amadeus, mentre in alto un focus sulla situazione allenatore del Torino.