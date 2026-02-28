Prime Pagine: “Scudetto a ogni costo”; “Nuova Juve per Spalletti”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 28 febbraio 2026
La Gazzetta dello Sport apre soffermandosi sull’Inter che, ora che è fuori dalla Champions League, si concentrerà sul campionato. In alto un rimando ai sorteggi di Champions.
Il Corriere dello Sport, invece, apre con un’intervista a Boniek, grande doppio ex di Roma-Juventus. In basso si parla di Napoli e Inter, in campo oggi per la 27ª giornata di Serie A.
Tuttosport punta sulla Juventus, e nello specifico sul rinnovo ormai imminente di Spalletti. Sulla destra un’intervista ad Amadeus, mentre in alto un focus sulla situazione allenatore del Torino.