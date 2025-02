Prime Pagine: “Incubo Milan”, “Conceiçiao”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, venerdì 28 febbraio 2025

Archiviati i quarti di finale di Coppa Italia e il recupero di Bologna-Milan vinto con convinzione dai rossoblù, è già tempo, di guardare ai prossimi impegni del campionato italiano e non solo.

Non ci si ferma mai, infatti, e stasera c’è in programma l’anticipo di Serie A con la sfida delle 20.45 tra la Fiorentina di Palladino e il Lecce di Giampaolo.

L’attesa, però, è tutta verso il match di sabato 28 febbraio alle 18:00. Al Maradona, infatti, si giocherà quella che potrebbe essere la sfida scudetto definitiva: si avvicina Napoli-Inter.

Di seguito, in ogni caso, riportiamo la gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, venerdì 28 febbraio 2025.

“Incubo Milan” è il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport. Focus dunque sull’ennesima sconfitta in campionato dei rossoneri, che tornano a perdere due partite di fila in campionato dal gennaio 2023. In basso, spazio al confronto tra Napoli e Inter.

“Conceiçiao” è, invece, l’apertura del Corriere dello Sport. Champions League a -8 e il portoghese si sfoga ai microfoni nel post partita, mentre il Bologna continua la rincorsa all’Europa che conta. Sulla destra spazio a Napoli-Inter, Fiorentina e in alto alla Juventus.

“Dubbi su Motta, quattro in corsa” è, infine, la prima pagine di Tuttosport, secondo il quale la Juventus pensa già al post-Motta. L’eliminazione prematura da tutte le coppe, infatti, avrebbe portato la società bianconera a guardare già alla prossima stagione.