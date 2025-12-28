Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Signora sì”; “Il rumore della Juve”

Redazione 28 Dicembre 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 28 dicembre 2025

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria esterna della Juventus a Pisa, che avvicina i bianconeri alla vetta in attesa delle altre gare. Spazio anche alla Fiorentina, che dopo il primo successo con l’Udinese è uscita sconfitta con il Parma.

Tuttosport

Anche Tuttosport apre con il successo della Juventus, concentrandosi sulle parole degli autori dei gol Kalulu e Yildiz. In apertura anche la sconfitta del Torino contro il Cagliari per 1-2.

Corriere dello Sport

Infine anche il Corriere dello Sport apre con la vittoria della Juventus a Pisa, poi passa agli impegni di Milan, Napoli e Inter, impegnate rispettivamente contro Verona, Cremonese e Atalanta.