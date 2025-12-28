Prime pagine: “Signora sì”; “Il rumore della Juve”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 28 dicembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria esterna della Juventus a Pisa, che avvicina i bianconeri alla vetta in attesa delle altre gare. Spazio anche alla Fiorentina, che dopo il primo successo con l’Udinese è uscita sconfitta con il Parma.
Anche Tuttosport apre con il successo della Juventus, concentrandosi sulle parole degli autori dei gol Kalulu e Yildiz. In apertura anche la sconfitta del Torino contro il Cagliari per 1-2.
Infine anche il Corriere dello Sport apre con la vittoria della Juventus a Pisa, poi passa agli impegni di Milan, Napoli e Inter, impegnate rispettivamente contro Verona, Cremonese e Atalanta.