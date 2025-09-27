Prime Pagine: “I miei mister Scudetto”; “Sto tornando”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, sabato 27 settembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista a Buffon sul confronto tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte, i due allenatori più vincenti in Serie A negli ultimi 15 anni. I due si sfideranno a San Siro, per il big match tra Milan e Napoli.
Il Corriere dello Sport apre con un’intervista a Edoardo Bove. Il centrocampista non ha nascosto la sua grande voglia di tornare protagonista dopo il malore in Fiorentina-Inter.
Tuttosport apre invece con le grandi ambizioni della Juventus, che sogna di lottare fino alla fine per lo Scudetto. La squadra di Tudor ospiterà l’Atalanta all’Allianz Stadium nel match valevole per la quinta giornata, con l’obiettivo di andare in testa alla classifica almeno in attesa di Milan-Napoli.