Prime Pagine: “Juve a terra”; “Non è più Juve”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, lunedì 27 ottobre 2025.

La Gazzetta dello Sport apre con il periodo negativo della Juventus: quello contro la Lazio è il terzo ko consecutivo. Non solo: i bianconeri non segnano da quattro partite.

“Non è più Juve”: Tuttosport analizza così il momento del club bianconero. La squadra di Tudor perde contro la Lazio e l’attacco non riesce a incidere. Spazio anche al Torino: vittoria contro il Genoa e terzo risultato utile consecutivo.

Dalla vittoria esterna della Roma alla sconfitta della Juventus contro la Lazio: il Corriere dello Sport apre con l’analisi dell’ottava giornata di Serie A.