Prime pagine: “Inter non va”, “Inter, non fa male”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, giovedì 27 novembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con la sconfitta subita dall’Inter fuori casa contro l’Atletico Madrid in Champions League per 1-2. Spazio poi alle parole esclusive di Rabiot dopo la vittoria del derby, al successo dell’Atalanta in Europa e alle altre partite delle italiane in Coppa di questa sera.

Anche il Corriere dello Sport mette in prima pagina Lautaro Martinez, simbolo dell’Inter che ha subito la seconda sconfitta consecutiva dopo quella nel derby in campionato. Stop che comunque “non fa male” per la classifica di Champions dato che i nerazzurri si trovavano a punteggio pieno dopo 4 giornate. Ci sono poi approfondimenti su tutte le squadre italiane in Europa.

Infine, Tuttosport dedica la prima pagina a Luciano Spalletti e i suoi primi automatismi che si intravedono nella sua Juventus. C’è poi ampio spazio al mercato con Milan, Roma e Torino. Poi, si legge anche della sconfitta dell’Inter e della convincete vittoria dell’Atalanta.