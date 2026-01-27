Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “L’Inter non si ferma”; “Chivu tifa Bayern”

Redazione 27 Gennaio 2026

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, martedì 27 gennaio 2026

La Gazzetta dello Sport apre con la cavalcata dell’Inter in Serie A e in Champions League. In prima pagina anche il tema rinnovo di Spalletti e Yildiz in casa Juve e la partenza di Daniel Maldini in direzione Lazio.

Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla situazione Perisic-Inter. Spazio anche alle parole di Zola e le parole di Rocchi sugli episodi arbitrali.

Tuttosport apre con la Juventus e il rinnovo di Kenan Yildiz. In prima pagina anche le parole dei gruppi organizzati del Torino e le immagini di Maldini alla Lazio.