Prime pagine: “L’Inter non si ferma”; “Chivu tifa Bayern”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, martedì 27 gennaio 2026

La Gazzetta dello Sport apre con la cavalcata dell’Inter in Serie A e in Champions League. In prima pagina anche il tema rinnovo di Spalletti e Yildiz in casa Juve e la partenza di Daniel Maldini in direzione Lazio.

Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla situazione Perisic-Inter. Spazio anche alle parole di Zola e le parole di Rocchi sugli episodi arbitrali.

Tuttosport apre con la Juventus e il rinnovo di Kenan Yildiz. In prima pagina anche le parole dei gruppi organizzati del Torino e le immagini di Maldini alla Lazio.