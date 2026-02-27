Questo sito contribuisce all'audience di

Prime Pagine: “Spalletti resta qui”; “Juve danneggiata”

Redazione 27 Febbraio 2026

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 27 febbraio 2026

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport del 27 febbraio
La prima pagina de La Gazzetta dello Sport del 27 febbraio

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport ritorna sulle parole di Comolli a margine del Financial Times Football Summit, con l’Ad bianconero che ha parlato del futuro di Luciano Spalletti.

La prima pagina del Corriere dello Sport del 27 febbraio
La prima pagina del Corriere dello Sport del 27 febbraio

Anche il Corriere dello Sport torna sulle parole di Comolli. Spazio anche per i sorteggi di Champions, Europa e Conference League, con l’Atalanta che affronterà Arsenal o Bayern Monaco e il rischio di un derby tutto italiano tra Bologna e Roma.

La prima pagina di Tuttosport del 27 febbraio
La prima pagina di Tuttosport del 27 febbraio

Tuttosport dedica la prima pagina ai mancati ricavi della Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League ai playoff contro il Galatasaray.