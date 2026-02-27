Prime Pagine: “Spalletti resta qui”; “Juve danneggiata”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 27 febbraio 2026
La prima pagina de La Gazzetta dello Sport ritorna sulle parole di Comolli a margine del Financial Times Football Summit, con l’Ad bianconero che ha parlato del futuro di Luciano Spalletti.
Anche il Corriere dello Sport torna sulle parole di Comolli. Spazio anche per i sorteggi di Champions, Europa e Conference League, con l’Atalanta che affronterà Arsenal o Bayern Monaco e il rischio di un derby tutto italiano tra Bologna e Roma.
Tuttosport dedica la prima pagina ai mancati ricavi della Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League ai playoff contro il Galatasaray.