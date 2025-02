Prime Pagine: “Vergogna”; “Empolazo”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, giovedì 27 febbraio 2025

La Gazzetta dello Sport apre utilizzando il titolo di “Vergogna”, lo stesso utilizzato dall’allenatore della Juventus Thiago Motta per descrivere lo stato d’animo suo e dei suoi ragazzi al termine del match contro l’Empoli.

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio in apertura al racconto della serata storica per l’Empoli che ha centrato la sua prima semifinale di Coppa Italia nella storia. Dall’altro lato c’è la doppia eliminazione dalle coppe per i bianconeri in una settimana.

Tuttosport non usa mezzi termini e titola “Disastro Motta” per dipingere la serata difficile dell’Allianz Stadium per i bianconeri.