Prime pagine: “Milan c’è Rabiot”; “Max vuole Rabiot”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, mercoledì 27 agosto.
La Gazzetta dello Sport apre con Rabiot-Milan titolando: “Milan c’è Rabiot. Taglio alto dedicato all’Inter e a Sucic con: “Inter, largo a Sucic”.
“Max vuole Rabiot”: è questa l’apertura del Corriere dello Sport concentrandosi sempre sulla trattativa tra il centrocampista francese e i rossoneri. Taglio basso dedicato a Chiesa: “Italia: si scalda Chiesa”.
Tuttospost apre con: “Juve-Kolo, a oltranza e anche Vlahovic”. Taglio alto dedicato al tennis con: “Sinner e Alcaraz da paura”