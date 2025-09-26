Prime pagine: “Vlahovic in uscita”; “Juve, si scalda Adzic”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, venerdì 26 settembre 2025
“Vlahovic in uscita”: così apre La Gazzetta dello Sport concentrandosi sulla possibile cessione di Dusan Vlahovic. Taglio baso dedicato al Torino che supera il Pisa in Coppa Italia: Casadei promuove il Toro. Pisa battuto, ora la Roma” e alla sconfitta del Bologna contro l’Aston Villa: “Il Bologna lotta ma non fa l’impresa”.
Il Corriere dello Sport apre con l’intervista esclusiva a Benatia con: “Italia, e i talenti?”. Taglio centrale per Milan-Napoli in programma domenica sera: “I cannibali. Allegri e Conte, mister scudetto”. Taglio basso sulla sconfitta degli uomini di Italiano contro l’Aston Villa: “Bologna, colpa di una traversa”.
“Juve si scalda Adzic”: apre così Tuttosport. Taglio alto, invece, dedicato alla vittoria del Torino in Coppa Italia e alla contestazione a Cairo: “Il Toro vince, Cairo perde”