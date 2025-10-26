Prime pagine: “Cima al veleno”; “Io non ho paura”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, domenica 26 ottobre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con la sfida tenutasi ieri al “Maradona” di Napoli tra la squadra di Conte e quella di Chivu. Tra episodi, tensioni e parole dei protagonisti ci sarà da discutere per molto ancora.

Tuttosport dedica la prima pagina a Igor Tudor, chiamato a rispondere con una vittoria dopo la bella prestazione di Madrid che, però, non ha portato punti alla Juventus.

Il Corriere dello Sport parte dal Napoli che risponde così a un momento difficile segnando tre gol all’Inter che attraversava un ottimo momento in termini di risultati.