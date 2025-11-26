Prime Pagine: “Champions, vera Juve”, “Un Yilidz alla Alex”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, mercoledì 26 novembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria della Juventus in Novergia per 2-3 contro il Bodo e quella del Napoli contro il Qarabag nel segno di Scott McTominay. Si legge poi dell’Inter, chiamata a reagire dopo la sconfitta nel derby contro l’Atletico Madrid.

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alle due vittorie europee di Juventus e Napoli. Si legge poi della dichiarazione dell’allenatore dell’Atletico Madrid: “Allenerò l’Inter” ma anche degli impegni europei di Atalanta, Roma e Bologna. Oltre alla situazione rinnovo legata a Mike Maignan con il Milan.

Anche Tuttosport, infine, mette in prima pagina la vittoria dei bianconeri parlando del primo tempo “sottotono” e della ripresa positiva grazie all’entrata in campo di Yildiz. Ci sono poi le parole di Simeone in vista dell’Inter, quelle di Baroni per il suo Torino e non solo.