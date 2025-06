Prime pagine: “Yildiz, Juve a vita”, “Nuñez look da Napoli”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, giovedì 26 giugno 2025

La Gazzetta dello Sport apre con le dichiarazioni del talento della Juventus Kenan Yildiz. Sulla prima pagina del quotidiano anche l’Inter su Hojlund, il sì di Morata al Como e la telefonata tra Leao e Allegri.

Il Corriere dello Sport apre con l’elogio di John Elkann a Kenan Yildiz della Juventus. Spazio in prima pagina anche per Milan-Ricci, Bernabè idea della Fiorentina, il possibile addio di Angeliño alla Roma e il nuovo look di Nuñez, obiettivo del Napoli.

Tuttosport incentra la prima pagina sulle parole di Yildiz. Spazio al sempre più probabile addio di Samuele Ricci al Torino e alle riflessioni dei granata su Nicolò Zaniolo.