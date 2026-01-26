Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Volo Juve”; “Bianconero bollente”

Redazione 26 Gennaio 2026

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, lunedì 26 gennaio 2026.

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria della Juventus sul Napoli per 3-0. In prima pagina anche il pareggio per 1-1 tra Roma e Milan.

Il Corriere dello Sport incentra la prima pagina sul successo della Juventus contro il Napoli. Spazio anche al dietrofront di Romagnoli della Lazio e la vittoria del Genoa contro il Bologna.

Tuttosport esordisce con il successo della Juventus sul Napoli. Poi l’1-1 tra Roma e Milan e la rabbia dei tifosi del Torino contro il presidente Cairo