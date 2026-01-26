Prime pagine: “Volo Juve”; “Bianconero bollente”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, lunedì 26 gennaio 2026.
La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria della Juventus sul Napoli per 3-0. In prima pagina anche il pareggio per 1-1 tra Roma e Milan.
Il Corriere dello Sport incentra la prima pagina sul successo della Juventus contro il Napoli. Spazio anche al dietrofront di Romagnoli della Lazio e la vittoria del Genoa contro il Bologna.
Tuttosport esordisce con il successo della Juventus sul Napoli. Poi l’1-1 tra Roma e Milan e la rabbia dei tifosi del Torino contro il presidente Cairo